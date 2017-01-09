وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الرموش

متابعات-فجر :

تعطي الرموش الطويلة جمالاً للوجه ، و تعطي سحراً و بريقا للعيون ، و تمنح لك الجاذبية ، و هي تقي العين من الغبار و الأتربة ، و نحن في العادة نستخدم الرموش الصناعية و الماسكرا و المنتجات الأخرى للرموش ، و لكن تكمن المشكلة بذلك أنها مؤقتة ، فهل يمكن أن تكون الرموش طويلة طبيعيا ؟ نعم يمكن ذلك عن طريق بعض الخلطات التي تجعل الرموش قوية و طويلة و تجعلك تتباهي بها دون استخدام لماسكرا أو الطرق الصناعية الأخرى بل و تدوم مدة طويلة و سيكون الفرق واضحاً ، و من تلك الطرق استخدام فرشاة الماسكارا بعد غسلها بالماء الدافئ و الصابون ثم نقوم بوضعها بزيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو أو زيت الخروع مع القليل من عصير الليمون و تكون الخلطة قد انتهيت من عمل الخلطة قبل خمسة أيام ، ثم نضع منها باستخدام الماسكرا يوميا قبل النوم مع الحرص بأن نبدأ بوضعها من جذور الرمش و يغسل الوجه صباحا بالماء الدافئ ، و يدلك الرمش بالشاي الأخضر يوميا بواسطة قطن طبي ، و يجب ترك عادات دعك الرموش و العين التي تسبب تلف للرموش ، و يجب تغيير الماسكارا كل 6 شهور من وقت فتحها ، و يلزم أن تكون الماسكارا تحتوي على المكونات الطبيعية ، و الانتباه لتاريخ صلاحيتها ، و لإزالة الماسكرا فلا يجب إزالتها باليد بل تزال بقطنه تحتوي على شامبو الأطفال مع الماء الدافئ ثم يوضع زيت الأطفال ثم نقوم بغسله بالماء الدافئ ، و يجب الاهتمام بالتغذية فهي أول خطوة لصحة الجيدة و تطويل و الشعر و الأظافر ، و يمكن استخدام الفيزلين لتطويل الرموش بوضعه بواسطة الماسكارا النظيفة على الرموش قبل النوم و غسله صباحا ، و يمكن تمرير قطنة مغموسة باللبن على الرموش و هذه تعمل على ترطيب الرموش بالإضافة إلى جعلها أطول ، و يمكن غلي بصلة في زيت الزيتون و استخدامه مرتين او ثلاثة في اليوم و يجب الابتعاد عن العين و عدم إدخال الخلطة به حتى لا تؤذى العين ، و سوف تدهشك النتائج لتلك الخلطات ، و ستتمتعين برموش طويلة و كثيفة و رائعة ، و بنظرات ذات سحر كبير ،و سوف تنسين استخدام الماسكرا و الرموش الصناعية و غيره مما يضر بالرموش و يجعلها تتساقط و تفقد رطوبتها و قوتها و يجعلها سهل التكسر و التي لا تدوم فترة طويلة أيضا ، فالآن سر جمال العين لم يعد من الصعب معرفته ، و ستبهرين من النتائج بلا ادني من الشك ، فلم يعد الجمال غاية لا تدرك وسط أمور الطبيعة و وسط حلولها المدهشة و المثيرة ، بل و أصبح من السهل جدا ان نحصل على العيون الساحرة التي تحتوي على رموش طويلة و جميلة و التي تعطي نظرة في العين جذابة للغاية .