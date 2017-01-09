“ميسي” ينقذ برشلونة من السقوط أمام “فياريال”

متابعات-فجر :

خطف برشلونة تعادلاً في الوقت القاتل أمام مضيفه فياريال في المباراة التي جمعتهما على ملعب المادريجال ضمن الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني. وسجل فياريال هدفه الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب نيكولا سانسوني في الدقيقة 50، قبل أن يعادل ليونيل ميسي النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 90.

ويعاني برشلونة من أزمة نتائج خلال الفترة الحالية، وذلك بتعادله مع فياريال اليوم، والخسارة في مواجهة أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف الخميس الماضي ضمن كأس ملك إسبانيا. ويحتل برشلونة بهذا التعادل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة عن الثاني إشبيلية، وخمس نقاط عن المتصدر ريال مدريد الذي يمتلك مباراة مؤجلة. وفي الجهة الأخرى يحتل فياريال المركز الخامس في جدول ترتيب البطولة برصيد 30 نقطة.