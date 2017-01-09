أوباما يحذر ترامب من إدارة البيت الأبيض كمشروع تجاري عائلي

متابعات-فجر :

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة تم بثها أمس الأحد “إنه حاول إقناع الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأن إدارة البيت الأبيض تختلف عن أية مهمة أخرى”.

وذكر أوباما، في مقابلة مع محطة “ايه بي سي نيوز” الأمريكية، أن الشيء الرئيسي الذي حاول أن ينقله هو أن هناك فرقاً بين الحكم والحملات الانتخابية.

وأضاف أوباما أن ما عليه أن يدركه، بمجرد دخوله البيت الأبيض بعد تأدية اليمين الدستورية، هو أنه الآن مسؤول عن أكبر دولة على وجه الأرض.

وتابع اوباما أنه أخبر ترامب بأن هذا العمل لا يمكن أن يدار كمشروع تجاري عائلي ، ويجب أن يكون هناك فريق قوي حوله.

وأضاف أوباما “يجب أن تحترم المؤسسات، كما يجب أن يكون لديك المنهج لاتخاذ القرارات السليمة لأنك تعتمد أصلاً على أشخاص آخرين”.

وتأتي هذه المقابلة فيما يستعد أوباما لإلقاء خطاب الوداع المقرر مساء الثلاثاء، وبينما يستعد لترك منصبه في 20 يناير الجاري، وهو نفس يوم تنصيب ترامب.