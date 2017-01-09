“وزير الدفاع الفرنسي” يحذر من وقوع هجمات إلكترونية تستهدف الانتخابات في بلاده

متابعات-فجر :

حذر وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دوريان، من وقوع هجمات إلكترونية خارجية، تستهدف الانتخابات في بلاده مماثلة للهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال لو دوريان، في مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية الأسبوعية، “لا نستبعد احتمال تعرض الانتخابات في فرنسا لهجمات إلكترونية مماثلة للهجمات في الولايات المتحدة، لذلك أدعو لتوخي الحذر الشديد”.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في 23 أبريل القادم، فيما تجرى الجولة الثانية في 7 مايو المقبل.‎

وأكد لو دوريان أن الانتخابات في بلاده ليست بمنأى عن الهجمات الخارجية، مضيفا “من السذاجة التفكير عكس ذلك”.

وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها وزارته شهدت زيادة خلال العام الماضي، مضيفا “قضينا على 24 ألف هجمة إلكترونية خارجية خلال العام الماضي”.

ولفت الوزير الفرنسي إلى أن بلاده مع بريطانيا ضمن الدول الأكثر فعالية في مواجهة الهجمات الإلتكرونية بأوروبا، مشيرا إلى تخصيص باريس مبلغ 2 مليار يورو، خلال السنوات الستة الأخيرة لمواجهة هذا الموضوع.