“الجيش اليمني” يحقق تقدماً جديداً في “تعز”

واس-فجر :
أكد الجيش الوطني في اليمن إحرازه اليوم تقدمًا جديدًا في المواجهات الدائرة ضد مليشيات الانقلاب في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم ” إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية أحكمت سيطرتها، على مواقع بمنطقة ” الأخلود” التابعة لمديرية ” مقبنة” القريبة، من الطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين.
وتم إعطاب آليات للمليشيات، في وقت لا تزال فيه المعارك مستمرة في مواقع أخرى تابعة لمنطقة الوازعية، وفقًا لما ذكره المصدر.