“الجيش اليمني” يحقق تقدماً جديداً في “تعز”

واس-فجر :

أكد الجيش الوطني في اليمن إحرازه اليوم تقدمًا جديدًا في ‏المواجهات الدائرة ضد مليشيات الانقلاب في محافظة تعز، ‏جنوب غرب البلاد.‏

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح بثه المركز الإعلامي ‏للقوات المسلحة اليمنية اليوم ” إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية ‏أحكمت سيطرتها، على مواقع بمنطقة ” الأخلود” التابعة لمديرية ‏‏” مقبنة” القريبة، من الطريق الرابط بين محافظتي تعز ‏والحديدة، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل عدد من عناصر ‏الميليشيا وإصابة آخرين.‏

وتم إعطاب آليات للمليشيات، في وقت لا تزال فيه المعارك ‏مستمرة في مواقع أخرى تابعة لمنطقة الوازعية، وفقًا لما ذكره ‏المصدر.‏