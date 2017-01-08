“المفتي” يعلق على إقامة حفل غنائي بالقرب من الحرم المكي

متابعات-فجر :

صرح المفتى العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن مطالب الهيئة العامة للترفيه بإنشاء سينما وإقامة حفلات غنائية ستتم معالجتها بحكمة وهدوء، راجياً أن يوفقهم الله لاتباع الحق.

جاء ذلك خلال رد سماحة المفتي على قناة “المجد” الفضائية في سؤال لمتصل يدعى أبو عبدالله قال فيه: “قبل أيام اجتمعت هيئة الترفيه، وطالبوا بإنشاء السينما، وكذلك الحفلات الغنائية، وبعد أيام ستقام حفلة بالقرب من الحرم المكي، ما حكم ذلك وما توجيهكم لهيئة الترفيه والبلاد تعيش حالة من الاضطراب في جنوب المملكة”.

ورد المفتي عليه قائلاً: “يا أخي المملكة تعيش في أمن واستقرار ولله الحمد وعافية بفضل الله، ثم بفضل حكومتنا الرشيدة، وفقها الله لما يحبه ويرضاه”.

وتابع: “هذه الأمور ستعالج بحكمة إن شاء الله، وأرجو أَن يوفقوا لاتباع الحق، وأن يقدم ما ينفع الأمة، وأرجو أن تسمعوا خيراً إن شاء الله”.