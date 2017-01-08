مقتل 4 جنود إسرائيليين في عملية دهس ” غرب القدس”

متابعات-فجر :

قالت مصادر إسرائيلية أن 4 جنود إسرائيليين قتلوا على الأقل وأصيب أكثر من 15 آخرين، اليوم (الأحد)، بجراح متفاوتة نتيجة دهسهم من قبل شاحنة في منطقة جبل المكبر في القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على سائق الشاحنة وأصابته بجراح خطيرة بعد أن ادعت أن عملية الدهس مدبرة.

وقالت المصادر الإسرائيلية أن سائق شاحنة يعتقد أنه من سكان القدس المحتلة اقتحم محطة حافلات في مستوطنة ” ارمنون هنتسيف” المقامة على أراضي جبل المكبر كان يتواجد فيها عشرات الجنود بينهم اربعة قتلى على الأقل قبل أن يصاب بنيران قوات الاحتلال.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن وجود جنود عالقين تحت عجلات الشاحنة ما قد يرفع عدد القتلى أو المصابين.