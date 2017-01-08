مجلس وزراء اليمن يثمن جهود التحالف في ‏تأمين وصول الأموال المطبوعة في روسيا إلى عدن

واس – فجر :
ثمن مجلس الوزراء اليمني، جهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في تسهيل نقل ووصول، الأوراق النقدية التي تم طباعتها في روسيا، إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وأعرب المجلس، خلال اجتماعه اليوم في عدن برئاسة أحمد عبيد بن دغر، عن تقدير اليمن لروسيا على تعاونها الكامل مع الحكومة اليمنية في تسهيل طباعة العملة في وقت قياسي.
من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء اليمني، أن الإعلان عن موازنة الدولة للعام الجاري 2017م، سيكون قريباً وأن الحكومة الشرعية أولت اهتمامها لقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والنظافة.