المملكة تحتفل باليوم العربي لمحو الأمية

متابعات – فجر :

تشارك المملكة العربية السعودية الدول العربية اليوم الأحد 1438/4/10هـ ، الموافق 2017/1/8م الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية، و الذي أعلنته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) الألكسو يوم الثامن من يناير كل عام ، ولقد تمكنت المملكة العربية السعودية بفضل الله ثم بفضل جهود القائمين على التعليم من خفض نسبة الأمية بين الذكور والإناث بشكل كبير حيث بلغت نسبة الأميين السعوديين من عمر (15) سنة فأكثر وفق نتائج المسح الأسري لعام 2015م (5,31%) .

وقامت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها بمواجهة مشكلة الأمية ومكافحتها بأساليب مختلفة، فأصبح تعليم الكبار أحد الجوانب التعليمية الأساسية التي ترعاها الدولة وأعدت خططا متتابعة لمحو الأمية من خلال برامج متنوعة يتم تعديلها وتطويرها حسب متطلبات التنمية ,كما تُقدم برامج لتعليم الكبار تعزز التعلم المستمر وتشجع الأفراد على طلب التعلم مدى الحياة.

و من أبرز البرامج التي قدمتها وزارة التعليم لمحو الأمية في سبيل إعلان المملكة خالية من الأمية : المراكز النظامية لتعليم الكبار المنتهية بالشهادة الابتدائية المعادلة للمرحلة الابتدائية في التعليم العام و برنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية و برنامج مجتمع بلا أمية و افتتاح فصول لمحو الأمية في الاصلاحيات والسجون، والجمعيات، والجمعيات الخيرية ، ودور المسنين، ودور رعاية الفتيات.

ومن برامج وزارة التعليم في مجال التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة: برنامج الحي المتعلم و هو برنامج تعليمي وتدريبي ينفذ في الأحياء ذات المستوى الاقتصادي المنخفض ويهتم بإكساب المرأة مهارات فنية ومهنية تمكنها من الدخول لسوق العمل والمشاركة في التنمية.

وحققت المملكة العديد من الجوائز في مجال محو الأمية و استحقت تقدير المنظمات الدولية والإقليمية التي تُعنى بمجال التربية والثقافة والعلوم ، فحصلت على خمس جوائز دولية نظير الجهود التي بذلتها الهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية والأفراد في مجال محو الأمية وتعليم الكبار و هي: جائزة محو الأمية الحضارية عام (1996م) من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو) ، جائزة الملك سيجونغ لمحو الأمية عام (1996م) من المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو) ، جائزة (نوما) لمحو الأمية عام (1998م) من منظمة اليونسكو ، جائزة محو الأمية الحضارية عام(1998م) من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو) ، الجائزة العالمية لمحو الأمية عام (1999م) من المجلس العالمي لتعليم الكبار.

ويأتي الاهتمام الأكبر من قبل وزارة التعليم لبرامج تعليم الكبار المقدم للإناث و الذي أعدت له برامج متنوعة تناسب كل الفئات كالبرنامج النظامي المنتهي بالشهادة الابتدائية 38/37و الذي يضم 1480مركزا و 3706 فصلا دراسيا، و 39030 طالبة .

و من أهم برامج تعليم الكبار برنامج مجتمع بلا أمية وقد بلغ عدد الدارسات في البرنامج 3608 دارسة، و عدد الفصول323، و برنامج الحملات الصيفية الذي بلغ 3 حملات في 38 مركزا 31287 مستفيدة ، و برنامج الحي المتعلم حيث جاء عدد الإدارات التعليمية المنفذة 38 إدارة وبلغ عدد البرامج التدريبية 1051 في 90 حيا على مستوى المملكة