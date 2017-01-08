رسميا.. البرازيلي فيليبي ميلو ينضم إلى بالميراس

متابعات – فجر :

قال نادي بالميراس إنه تعاقد مع فيليبي ميلو لاعب منتخب البرازيل السابق من إنترناسيونالي الإيطالي بعقد لمدة ثلاث سنوات اليوم الأحد.

وانضم لاعب الوسط القوي إلى بطل الدوري البرازيلي بعد عامين في إنترناسيونالي واللعب قبلها في عدة أندية أخرى منها يوفنتوس وفيورنتينا وغلطة سراي.

وشارك ميلو مع البرازيل في كأس العالم 2010 حيث طرد في مباراة دور الثمانية التي خسرتها بلاده أمام هولندا وودعت البطولة.

وسبق لميلو اللعب أيضا في جريميو وكروزيرو وفلامنجو بالبرازيل، وقال اللاعب البالغ عمره 33 عاما في بيان نشره النادي على موقعه على الإنترنت “حققت حلمي بالعودة للبرازيل في سن يمكني معه استمرار مسيرتي وفعل أكثر شيء أعشقه. شرف كبير لي ارتداء هذا القميص.”