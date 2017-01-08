نائب فرنسي: الأسد مستعد للتفاوض مع 91 فصيلاً معارضاً

متابعات – فجر :

قال نائب فرنسي لوكالة فرانس برس اليوم أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أعرب عن “تفاؤله” حيال المحادثات المرتقبة نهاية الشهر الحالي في استانا معلناً استعداده للتفاوض مع نحو مئة فصيل معارض.

وأوضح تييري مارياني أن الأسد أعلن خلال لقاء استمر أكثر من ساعة مع ثلاثة نواب فرنسيين أنه “يعول كثيراً” على لقاء آستانا وأنه “مستعد للحوار” مع 91 فصيلاً معارضاً.

ويستثنى من تلك المحادثات تنظيم داعش وجبهة فتح الشام.

ونقل مارياني عن الأسد قوله “أنا متفائل. أنا على استعداد للمصالحة شرط إلقاء أسلحتهم”.

وردا على سؤال من النواب حيال تشكيك محتمل من الإدارة الأميركية الجديدة بالاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، قال الأسد انه “يعتقد بواقعية” الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وعند سؤاله عن الفظائع التي ارتكبها النظام، اعتبر الأسد أنه لا يوجد حرب نظيفة، مقراً بأن هناك “فظائع ارتكبت من كل الأطراف”.

ونقل مارياني عن الأسد قوله إنه “كان هناك ربما بعض الأخطاء من جانب الحكومة، هذا يؤسفني وأنا أدينه”.

وزار النواب اليمينيون مارياني ونيكولا دويك وجان لاسال الجمعة مدينة حلب، تعبيرا عن “تضامنهم مع مسيحيي الشرق” بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية.