أمانة الرياض تُدشّن خدمة إيصال التراخيص للمستفيدين في منازلهم

واس – فجر

أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة طباعة التراخيص والوثائق وإيصالها بالبريد إلى المستفيدين في منازلهم وأماكن عملهم، وذلك ضمن خطة الأمانة لتيسير الحصول على خدماتها وتقليص أعداد المراجعين لها ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين.

وأوضحت أمانة الرياض أن خدمة طباعة التراخيص والوثائق وإيصالها بالبريد تشمل تراخيص المحلات مثل إصدار الرخص المهنية الجديدة، وتجديد الرخصة المهنية، ونقل ملكيتها، كذلك معاملات تغيير النشاط، ونقل الموقع، وإضافة اللوحات الإعلانية، وإصدار بدل فاقد وتالف للرخص، وإلغاء ترخيص المحلات، وتعديل الرخص بالإضافة أو الحذف.

وتشمل الخدمة الجديدة تراخيص البناء مثل إصدار القرارات المساحية، ورخصة إضافة المباني، وتعديل التراخيص السابقة وتجديدها، ومعاملات إصدار رخصة تسوير، وتراخيص ترميم المباني القائمة، وتراخيص الهدم، ومعاملات نقل ملكية رخص البناء، وإصدار بدل تالف وفاقد لها.

ويمكن للمستفيدين من طالب هذه الخدمات تتبع مسار الوثائق عبر خدمة الاستعلام عن الطلب من مركز طباعة وتوصيل الوثائق.