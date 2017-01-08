“شرطة الرياض” تُكرّم “سوداني” ساعد في القبض على جانٍ

الرياض – فجر

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، مدير شرطة المنطقة بتكريم الوافد السوداني عبدالله الصادق محمد ومنحه شيكاً بمبلغ عشرة آلاف ريال وشهادة شكر لقاء مساعدته رجال الأمن في ضبط أحد الجناة مما أدى لتعرضه لإصابة بليغة جراء ذلك.

وكانت إحدى فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض قد اشتبهت في إثيوبي يقيم في البلاد بصفة غير نظامية يسير في حي منفوحة حاملاً بيده لفافة بلاستيك، وحال طلب الفرق منه الوقوف ارتكب الفرار، فتمت متابعته وتصادف ذلك مع تواجد مقيم سوداني ساعد طاقم الدورية في متابعة الجاني محاولاً الإمساك به، مما أدى لتعرضه للإصابة جراء اعتداء الجاني عليه بضربه على رأسه بمطرقة حديدية كانت بحوزته.

وقد جرى في حينه إسعاف المصاب حيث تلقى العلاج اللازم، وضبط الجاني وبتفتيشه عثر بحوزته على ثلاثة قوارير مليئة بالعرق المسكر جرى تحريزها وإيقافه بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وعبر عبدالله الصادق عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة على كريم اهتمامها وعنايتها، مؤكداً أن ما قام به يعد واجب عليه تجاه هذا البلد المعطاء، ومثمناً حسن استقبال مدير شرطة الرياض له.