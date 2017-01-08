شجاعة “عواجي” تجذب اهتمام الصحف العالمية

متابعات – فجر

أفردت عدد من الصحف العالمية اليوم الأحد أجزاء من محتواها لإبراز بطولة الجندي السعودي جبران عواجي، بعد أن شارك صباح أمس السبت في مداهمة منزل بحي الياسمين وتبادل إطلاق النار مع اثنين من الإرهابيين ما نتج عنه مقتلهما.

حيث أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريراً أشادت فيه بشجاعته النادرة وإقدامه على مواجهة الإرهابيين في الرياض غير مبالياً بالنتائج. فيما أفردت صحف أخرى صفحاتها وتناولت الحادثة، مشيدة ببطولة رجال الأمن السعودي في مواجهة الارهاب.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ كان وقد أجرى أمس اتصالاً هاتفياً بالعريف جبران جابر عواجي الذي يتلقى العلاج بمستشفى قوى الأمن بالرياض إثر تعرضه لإصابة غير خطرة خلال مشاركته في مداهمة وكر إرهابي كان يختبئ فيه الإرهابيين طايع الصيعري وطلال لصاعدي.