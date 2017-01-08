خادم الحرمين يستقبل رئيس جمهورية النيجر بقصر اليمامة

واس – فجر

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة اليوم، فخامة الرئيس ايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر .

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لفخامة رئيس النيجر، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح فخامته مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية النيجر.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فخامة الرئيس ايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس جمهورية النيجر، والوفد المرافق له .

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن ، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل ، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز ، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، و صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز ، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز ، و صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ، و صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير ، و صاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد ، و صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز ، و صاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله ، و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد ، و صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن مشاري ، و صاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد ، و صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن محمد ، و صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد ، و صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سلمان بن محمد ، و صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف ، و صاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد ، و صاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز ، و صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية ، و صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد و صاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد ، و صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ، و صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف ، و صاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد ، و صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن تركي ، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، و صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي ، و صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز ، و صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، و صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز ، و صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز ، و صاحب السمو الأمير سعود بن تركي بن فهد ، و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.