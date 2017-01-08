“الفيصل” يوافق على إقامة مهرجان ربيع جدة 38

واس – فجر

وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على إقامة مهرجان ربيع جدة 38، خلال إجازة الربيع لهذا العام، تحت إشرافٍ جمعية مراكز الأحياء في محافظة جدة.

وأعـرب الأمين العام للجمعية حسن الزهراني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الجمعية على موافقته إقامة المهرجان، منوهاً بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي للجمعية، لجمـيع الفعاليات المميزة من أجل أن تكون مدينة جدة رائدة محلياً وعالمياً، وهو ما ينعكس على جوانب الحياة المجتمعية المتوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأبان أن إقامة مهرجان ربيع جدة 38 يهدف إلى إضفاء جو المتعة والترفيه خلال الإجازة عبر برامج ومناشط تستهدف الأسرة والطفل لقضاء إجازة تنسجم مع العادات والتقاليد، وتعكس أهمية وجود مثل هذه المهرجانات التي تُسهم في شغل أوقات الشباب والفتيات بما ينفعهم، وإقامة البرامج المجتمعية والترفيهية والمسابقات، إلى جانب إقامة معارض التسوق ضمن موقع المهرجان الذي سيقام على مساحة 50 ألف مترا مربعا على طريق الملك عبدالعزيز.

من جانبه أشار رئيس لجنة تنفيذ المهرجان سعد الحارثي إلى أنه تم اكتمال أكثر من 70% من موقع المهرجان بمتابعة وتوجيه من صاحب السمو الأمير مشعل بن فهد الفيصل رئيس اللجنة المنظمة، كما تم تشكيل 20 لجنة لتوزيع المهام والإشراف على المهرجان، موضحاً أن إدارة المهرجان بدأت في الترتيب والتواصل مع القطاعات المختلفة ذات الصلة بالمهرجان.