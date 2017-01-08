“السعودية للكهرباء” تُطلق حملة توعوية للسلامة الكهربائية بجميع المناطق

متابعات – فجر

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء الحملة الوطنية للسلامة الكهربائية والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر في جميع مناطق المملكة، وذلك في إطار مبادراتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وجهودها في نشر ثقافة الأمن والسلامة، ورفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع حول السلامة الكهربائية المنزلية داخلياً، خارجياً وأفضل طرق التعامل مع الأجهزة الكهربائية.

وأوضح ثامر السديري مدير المسؤولية الاجتماعية بالشركة السعودية للكهرباء، أن الحملة التي تستمد برامجها من نظام السلامة العالمي “خمس نجوم 5 Stars” الذي تُطبقه الشركة ضمن برنامجها للتحول الاستراتيجي المتسارع، سوف تبدأ بعدد من المدن الرئيسية مثل الرياض والدمام وجدة، ثم تنتقل إلى المناطق والمدن الأخرى تباعاً، وذلك بهدف تثقيف وتدريب المجتمع حول طرق التعامل مع المعدات الكهربائية في الأماكن العامة وإجراءات ومعايير السلامة، ورفع مستوى الوعي داخل الشركة ومرافقها حول تلك الإجراءات والمعايير وأهميتها البالغة لتقليل الحوادث.

وأكّد السديري أنه سوف يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة وعلى رأسها الدفاع المدني، وذلك في إطار التعاون الدائم مع الجهات ذات العلاقة في الدولة لضمان تبادل الخبرات والاستفادة القصوى للمواطنين والمقيمين من مثل تلك الفعاليات التوعوية، مشيراً إلى أن الحملة سوف تعمل من خلال رسائل توعوية وتثقيفية مباشرة وغير مباشرة، مثل شاشات العرض، ومكاتب خدمات المشتركين، ووسائل الإعلام والصحف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك الزيارات الميدانية واستغلال موسم المخيمات.