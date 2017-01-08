التعليم”: اعتماد 3 مؤشرات لقياس أداء المعلمين

متابعات -فجر

اقدمت وزارة التعليم ممثلة في الخطة التشغيلية لوكالتي التعليم “بنين وبنات” اعتماد 38 برنامجاً لتحسين استقطاب المعلمين من خلال تأهيلهم وتطويرهم.

وتضمنت الخطة على 3 مؤشرات رئيسية لقياس أداء المعلمين، تتمثّل في متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون، ومتوسط عدد ساعات التطوير المهني في القيادة التعليمية بالمدارس، ونسبة المعلمين المجتازين لاختبار قياس.

واشتملت الخطة 8 أهداف رئيسة، رصدت لها الوكالتان 20 مؤشراً لقياس الأداء، فيما فاقت تكلفة البرامج الممولة من شركاء الوكالتين 45 مليوناً.