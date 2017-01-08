الاطاحة برجل أمن متقاعد تحرش بابنتيه واعتدى عليهما

متابعات -فجر

القت الجهات الأمنية بجازان أمس السبت القبض على رجل أمن متقاعد، عقب اعتدائه على ابنتيه بضربهما وتعنيفهما؛ لإجبارهما على الانصياع لرغباته الجنسية، فيما نقلت إحداهما إلى مستشفى محافظة العارضة العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها.

تعود تفاصيل الواقعة ، عندما أقدم والد الفتاتين التي تبلغ إحداهما 22 عاماً والأخرى 18 عاماً، على ضربهما بعصا غليظة، فتمكنت واحدة من الهروب واللجوء إلى جيرانها، فيما حَبَس الثانية في غرفة داخل المنزل، فتدخل الجيران واتصلوا بالإسعاف؛ لنقل الفتاة التي لجأت إليهم للمستشفى، بعد إصابتها بكسور ونزيف وجروح خطيرة.

وأكد الجيران أن والد الفتاتين حاول منع فرق الإسعاف من تقديم اللازم لابنته لكن وقوفهم أمامه وزجرهم له، مكّن الفرق الإسعافية من نقلها إلى المستشفى، كما نجحت لجنة مختصة من دار الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان في تخليص شقيقتها من الحبس، وتسليمها لأحد أقاربها.

فيما تعاملت شرطة العارضة مع الحالة سريعاً وتعقبت والد الفتاتين الذي قام بإرسال تهديدات لابنتيه بقتلهما؛ بسبب افتضاح أمره، موضحةً أنها نجحت في القبض عليه عقب 30 ساعة من البحث عنه بعد هروبه من منزله، وأودعته قسم شرطة العارضة لحين تحويله للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حياله.