4 مصابين جراء انقلاب حافلة معتمرين على طريق الرياض- الطائف

متابعات -فجر

وقع حادث انقلاب تعرضت له حافلة تقل 50 معتمراً، أمس السبت، مما اسفر عن اصابة 4 اشخاص بالقرب من مركز الحوميات على طريق “الرياض – الطائف”.

ومن جانبه ، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالرياض، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً مساء أمس، بوقوع حادث انقلاب لحافلة تضم 50 راكباً من جنسيات آسيوية كانوا متجهين لأداء العمرة؛ حيث وقع الحادث بالقرب من مركز الحوميات.

وأضاف أن الفرق الإسعافية اتضح لها بعد وصولها للموقع تعرض 4 ركاب لإصابات متوسطة؛ حيث نقلوا للمنشآت الطبية القريبة من موقع الحادث، فيما تعرض آخرون لإصابات طفيفة وقدمت لهم الخدمات الإسعافية الطارئة.