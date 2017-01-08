“ريال مدريد” يسحق “غرناطة” بخماسية نظيفة ويعادل برشلونة

متابعات-فجر :

حقق ريال مدريد عودة موفقة إلى منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم وعادل رقم غريمه برشلونة من حيث عدد المباريات المتتالية التي خاضها دون هزيمة، وذلك بفوزه الساحق أمس السبت (7يناير 2017) على ضيفه غرناطة بخماسية نظيفة في المرحلة السابعة عشرة.

وغاب ريال عن مسابقة الدوري في المرحلة السادسة عشرة الأخيرة لعام 2016 بسبب انشغاله بكأس العالم للأندية التي أحرز لقبها على حساب كاشيما آنتلرز الياباني، ما سمح لبرشلونة وإشبيلية بتضييق الخناق عليه، بعدما أصبح الأول على بعد ثلاث نقاط منه والثاني على بعد أربع نقاط. وحسم ريال اللقاء قبل مرور نصف ساعة على البداية بعد تقدمه بثلاثية نظيفة، وقد تألق إيسكو بتسجيله ثنائية (21 و31) وأضاف الفرنسي-الجزائري كريم بنزيمة (20) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (27) والبرازيلي كاسيميرو (58) الأهداف الثلاثة الأخرى.

وحمل هذا الفوز، الذي سمح لريال بالابتعاد مؤقتاً عن برشلونة وإشبيلية بفارق ست وسبع نقاط على التوالي بانتظار الاختبار الذي سيواجهه النادي الكاتالوني الأحد في ملعب فياريال ولقاء إشبيلية مع ريال سوسييداد في وقت لاحق من أمس ، نكهة مميزة لأنه عادل الرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية دون هزيمة في جميع المسابقات وقدره 39 مباراة، والذي كان برشلونة صاحبه.

وتعود الهزيمة الأخيرة للنادي الملكي إلى السادس من أبريل حين خسر أمام فولفسبورغ الألماني بهدفين مقابل لاشيء في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وستكون الفرصة قائمة أمام ريال مدريد للانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية دون هزيمة، عندما يحل الخميس المقبل ضيفاً على إشبيلية في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس. وكان النادي الملكي قد فاز ذهاباً على أرضه الأربعاء بثلاثية نظيفة رغم غياب نجمه كريستيانو رونالدو، الذي غاب أيضاً عن المباراة الأخيرة في 2016 ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الكأس (3-صفر) من أجل الحصول على بعض الراحة.