اتهام مستشارة “ترامب” بسرقة مقاطع من “ويكيبيديا” ومقالات صحافية

متابعات-فجر :

اتهمت المستشارة الإعلامية المقبلة لمجلس الأمن القومي الأمريكي، مونيكا كرولي، أمس السبت، بنسخ مقاطع وردت في أحد كتبها الذي نشر في 2012 من مقالات صحافية، بحسب ماورد لقناة “سي أن أن”.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عين كرولي الكاتبة والمحللة المحافظة على قناة “فوكس نيوز” مديرة الإعلام الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي.واطلع صحافي في “سي أن أن” على مضمون كتابها “ماذا حصل” الذي نشرته دار “هاربر كولينز” في 2012 وكشف أكثر من 50 فقرة نسخت مع تعديلات بسيطة، عن مقالات صحافية ومواقع إنترنت ومقالات من مراكز أبحاث أو حتى من ويكيبيديا.وغالباً ما تكون الفقرات المنسوخة تتضمن أرقاماً أو معلومات تاريخية، أو اقتصادية، ويبدو أنه تم تبسيطها بحسب مقتطفات نشرتها “سي أن أن”.ودافع فريق ترامب الانتقالي عن كرولي في بيان قال فيه: “أي محاولة لضرب مصداقية مونيكا تندرج في إطار الهجوم السياسي الرامي إلى تحويل الانتباه عن التحديات الحقيقية التي تواجهها البلاد” دون تأكيد هذه الاتهامات أو نفيها.