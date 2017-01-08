إعادة فتح مطار “فلوريدا” أمام المسافرين

متابعات-فجر :

أعلنت إدارة مطار (فورت لورديل- هوليود) في ولاية فلوريدا، جنوب شرقي الولايات المتحدة، أمس السبت، إعادة فتح المطار أمام المسافرين.

وصرحت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جميع الطرق نحو مطار فلوريدا مفتوحة الآن للمسافرين والموظفين. نرجو المتابعة مع خطوطكم الجوية قبل المغادرة إلى المطار”.

كانت السلطات الأمريكية أغلقت المطار بعد مقتل 5 أشخاص وجرح 13 آخرين، في حادث إطلاق نار داخله، الجمعة الماضية .

وفي تغريدة لها على صفحتها الرسمية ذكرت الشرطة أنه جرى إلقاء القبض على المشتبه في تنفيذ الحادث، دون مزيد من التفاصيل حوله.

وفي لقاء له مع قناة “ام اس ان بي سي”، كشف السيناتور الديمقراطي عن ولاية فلوريدا بيل نيلسون، أن مطلق النار شاب أمريكي في السادسة والعشرين من العمر يدعى استيبان سانتياغو.