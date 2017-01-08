” ولي العهد ” يجري اتصالاً هاتفياً بالعريف البطل ” جبران عواجي”

الرياض – فجر:

‏أجرى سمو ولي العهد اتصالاً هاتفياً بالعريف جبران جابر عواجي ، الذي يتلقى العلاج من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مداهمة وكر إرهابي ، في فجر يوم أمس السبت ، واطمئن ” ولي العهد ” على حالة العريف جبران عواجي ، الصحية والرعاية الطبية التي يتلقاها، وتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى ميدان العز والشرف .

‏ونقل ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للعريف جبران جابر عواجي ، ودعواته بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل .

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‏وأثنى ولي العهد على الجهود الامنية التي بذلها العريف جبران جابر عواجي ، وزملائه في أداء واجبهم الأمني وما أظهروه من بسالة وإقدام .