“الجيش الأمريكي”: إجراء اختبار لطائرة بدون طيار مطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد

متابعات-فجر :

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن أن عدداً من الجنود الأمريكيين شهدوا قيام باحثو الجيش بإجراء اختبار مؤخراً على طائرة صغيرة بدون طيار مطبوعة بالتنقية ثلاثية الأبعاد (ثري دي)،

وأصبحت متاحة للطلب لمهام محددة. ونقلت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مساء أمس السبت عن إريك سبيرو، كبير فريق العمل ومدير مشروع إنتاج تلك الطائرات التابع للجيش الأمريكي: “ابتكرنا عملية لتحويل احتياجات الجندي أثناء مهامه إلى نظام طائرات صغيرة الحجم بدون طيار مطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد”.وأوضحت الوزارة أنه بناء على هذا المفهوم، فإنه فور احتياج دورية ما إلى دعم طائرات بدون طيار يقوم الجنود بإدخال متطلباتهم إلى برمجيات التخطيط للمهمة، ويكون النظام مبرمجاً على التعرف على التكوين الأمثل للمركبة ويقوم بطباعتها وتسليمها في غضون 24 ساعة.وقال الباحثون إنهم شعروا بأن الدمج بين الطباعة ثلاثية الأبعاد والطائرات بدون طيار هو حل تكنولوجي طبيعي.وقضى الفريق عدة ساعات في اختبار وتنويع التصميمات لضمان أن كل شيء يمضي كما يتوقعون.