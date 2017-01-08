“القوات العراقية” تعلن الحصول على وثائق خاصة بتنظيم “داعش” الإرهابي

متابعات-فجر :

كشفت القوات العراقية، أمس السبت، أن الشرطة الاتحادية تمكنت من العثور على خرائط ووثائق خاصة بتنظيم داعش الإرهابي، داخل مقر ما يسمى بـ”المجاهدين الشيشانيين”، شرق الموصل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الاتحادية العقيد عبد الرحمن الخزعلي في تصريح صحافي، إن “قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع والفرقة التاسعة للجيش العراقي تتقدم سريعاً صوب الأهداف المخططة لها وصولاً إلى ضفة نهر دجلة من جهة الجسر الرابع وحققت نجاحات كبيرة وسريعة”.وأضاف أن “القوات تمكنت من العثور على مبنى ومقر ما يسمى بالمجاهدين الشيشانيين شرق الموصل وعثرنا فيها على خرائط ووثائق فيها خطط التنظيم الإرهابي حيث حوت على معلومات عن نية التنظيم الإرهابي تنفيذ هجمات في المحافظات العراقية والمقرات الحكومية”.