جيش الشرعية اليمنية يُسيطر علي “ذوباب” و “العمري” و”غرب تعز”

واس – فجر

أعلن الناطق باسم قوات الجيش اليمني اليوم تحرير عدد من المناطق والمواقع المهمة من قبضة الانقلابيين في محافظة تعز، وسط اليمن .

وقال العميد الركن عبده مجلي “إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير مديرية ذوباب بالكامل وتحرير جبال العمري، مشيرا إلى أن الاشتباكات ما تزال مستمرة في معسكر العمري الواقع في ضواحي المديرية.

وفي جبهة الوازعية بتعز، أوضح مجلي في تصريح نقله المركز الإعلامي للجيش اليمني أن “قوات الجيش اليمني والمقاومة حررت منطقتي المنصورة وكهبوب، مع تحرير جبل شرف العنين الاستراتيجي والسلسة الجبلية فيه، وتلال الصفراء والجبيرية والأقحف والمشبك في بلاد الوافي بمنطقة العنين، بالإضافة إلى تحرير تلة الشابعة بمنطقة الصراهم.

وأضاف مجلي أن “وحدات الجيش تمكنت من تحرير جبل العود والسيطرة النارية على منطقة الأخلود ودار قاسم والبركنة، في جبهة مقبنة غربي تعز”.