“هادي” ونائبه يقودان معركة تحرير تعز

أشرف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، بشكل مباشر على المعركة التي بدأت اليوم؛ لتحرير المناطق الغربية لمحافظة تعز وتحرير الساحل الغربي.

وأوضح الناطق الرسمي لقيادة محور تعز العقيد الركن منصور الحساني أن قواته حررت العديد من المناطق في الساحل الغربي لمحافظة تعز، وسط البلاد، وأضاف: “أبطال الجيش الوطني يحققون انتصارات كبيرة ويواصلون الزحف في جميع الاتجاهات”، لافتاً إلى أن “الساعات القادمة ستكون حاسمة”.

وفي الوقت الذي حقق فيه الجيش اليمني والمقاومة الشعبية انتصارات نوعية في الجبهة الغربية لمحافظة تعز، فقد كبدوا مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية 16 قتيلا وخسائر كبيرة في العتاد.

وقال العقيد الحساني: “إن الجيش شن هجمات على مواقع الانقلابيين في جبل المنعم والتبة السوداء وشرف العنين، واستطاع أبطال الجيش تحرير مواقع الجبيرية والصفراء بالعنين وموقع وهر والقحفة والسد”. وفي جبهة مقبنة غربي تعز، تمكن الجيش من تحرير قرية البَركِنة ودار قاسم.

كما حررت قوات الجيش والمقاومة، اليوم، المنصورة ومديرية ذوباب الساحلية القريبة من باب المندب وكافة التباب المطلة على معسكر العمري الذي يبعد عن المديرية نحو خمسة كيلومترات.

ولفت قائد محور تعز إلى أن الاشتباكات بين وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وبين مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من جهة أخرى لا تزال تدور حتى اللحظة، مؤكداً تقدم الجيش في مديرية الوازعية وتمكنه من تحرير جبال المنصورة وكهبوب بالكامل من الميلشيا الانقلابية.

وتأتي هذه الانتصارات في إطار العملية العسكرية التي أعلنت عنها قيادة المحور لتحرير الساحل الغربي وجميع المناطق الواقعة في الجهة الغربية لمدينة تعز، والتي من شأنها قطع خطوط تهريب الأسلحة للميليشيا وإطباق الحصار عليها وإخراجها من كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وعبر قائد محور تعز عن شكره للقيادة العسكرية والسياسية ممثلة بالرئيس هادي وإشرافه المباشر على سير المعارك، مشيراً إلى أن هذه الانتصارات تأتي بالتزامن مع تقدم وحدات الجيش في جبهة مقبنة وتحرير جبل العويد والحصن الاستراتيجيين وقرية البَركِنة ودار قاسم بحمير غربي مدينة تعز، إضافة إلى تحرير قرية العنيين وجبل شرف العنيين بمديرية جبل حبشي غربي المدينة، والتي تطل على طريق هجدة والرمادة الرابط بين تعز والمخاء والحديدة.