التعاون يفوز بخدمات “الصعيري”

أنهت إدارة التعاون إجراءات التوقيع رسمياً مع لاعب الاتفاق ” محمد الصيعري ” بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي ، و ذلك بدعم من قبل المجلس التنفيذي و الشيخ تركي آل الشيخ ، و بناء على توصية المدير الفني الروماني ” جالكا ”

حيث تمت مراسم التوقيع بالمنطقة الشرقية بحضور نائب الرئيس الأستاذ فيصل أبالخيل و اللاعب و وكيل أعماله الأستاذ تركي الزهراني .

من جهته قدم رئيس النادي الأستاذ محمد القاسم شكره و تقديره لأعضاء المجلس التنفيذي و للشيخ تركي آل الشيخ على مواصلة دعمهم السخي للتعاون ، كما قدم شكره و تقديره لرئيس نادي الاتفاق الأستاذ خالد الدبل و لأعضاء مجلس الإدارة على تعاملهم الراقي أثناء المفاوضات كما قدم شكره و تقديره لوكيل أعمال اللاعب الأستاذ تركي الزهراني على تعامله المثالي ، متمنياً للاعب التوفيق مع بقية زملائه .