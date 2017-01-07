طائرة الهلال تعبر أجواء الأهلي

مازن الشهري – الرياض – فجر

شهدت صالة الهيئة العامة بالرياض، ختام الدوري التمهيدي الممتاز، الذي جمع بين فريقي الهلال والأهلي، بفوز الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وانتهى الشوط الأول بفوز الأهلي بخمسة وعشرين نقطة مقابل ثلاثة وعشرين نقطة بعد شوط أول ملئ بالمتعة والإثارة، وانتهى الشوط الثاني بفوز هلالي بخمسة وعشرين مقابل عشرين نقطة للنادي الأهلي وتوقف اللقاء لأداء صلاة العشاء ومن ثم تم استكمال اللقاء وفي الشوط الثالث فوز هلالي بخمسة وعشرين مقابل ثلاث وعشرين للأهلي، وفي الشوط الرابع فوز هلالي بخمسة وعشرين مقابل عشرين نقطة للأهلي .

وبهذه النتيجة يتصدر الهلال درري التمهيدي لكرة الطائرة والأهلي وصيفاً له، وشهد اللقاء حضور نائب رئيس الهلال عبدالمحسن النمر .