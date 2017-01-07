“الشيحة” يُدشّن المرحلة الأخيرة لنظام “الباكس” بمستشفى القويعية

الرياض – فجر

دشن الدكتور “سطام الشيحة”، مساعد المدير العام للخدمات العلاجية، المرحلة الأخيرة لنظام الباكس، و الذي كان بداية افتتاح المشروع بتاريخ 27/08/2016 وقد تم رُبِط ببرنامج المستشفى الطبي ( decent care ).

وقد شملت المرحلة الأخيرة ربط قسم المختبر بأقسام التنويم، ليسهل على الطبيب المختص الحصول على النتائج بكل سهوله و بشكل آلي من خلال ملف المريض .

وكذلك دشّن سعادته نظام المراقبة التفاعلية في أقسام التنويم والمختبر وهي خدمة أُضيفت حديثا للبرنامج وتقوم بعرض معلومات عن حالة المرضى على شاشات كبيرة Lcd ومراقبة حركة الأوامر الطبية والطلبات داخل اقسام المستشفى الأمر الذي انعكس ايجابا على العاملين في المستشفى .

وأوضح مدير مستشفى القويعية العام الأستاذ “عطالله بن ثمر الشيباني”، بأن هذا البرنامج من أحدى مشاريع تحسين تقديم الخدمات وبجودة عالية للمرضى وذلك بدعم سعادة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور “ناصر الدوسري” و مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور “سطام الشيحة”.

وقدم “الشيحة” شكره و تقديره لمدير مستشفى القويعية الأستاذ “عطا الله الشيباني” و الطاقم القائم على هذا الإنجاز، و الذي يسهل في تقديم الخدمات الصحية للمرضى بسرعة ودقة عالية