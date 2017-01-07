جمرك “حالة عمار” يحبط ثلاثة محاولات لتهريب 1200 حبة “كبتاجون”

واس – فجر :

أحبط جمرك حالة عمّار ثلاث محاولات لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 1200 حبة إضافة إلى إحباط تهريب 73 جراماً من مادة الحشيش عُثر عليها مُخبأة مع ثلاثة أشخاص قدموا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المدير العام لجمرك حالة عمّار عبدالعزيز النعيمة أنه في المحاولة الأولى جرى إحباط تهريب 194 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة مع أحد القادمين إلى المملكة، حيث تم إخفاؤها بداخل كيس تم تثبيته بلاصق حول منطقة الأعضاء التناسلية، فيما أحبطت في المحاولة الثانية التي تمت بنفس طريقة التهريب السابقة مع مسافر آخر حيث عثر على 64 حبة كبتاجون و 73 جراماً من مادة الحشيش.

وبيّن أنه تم إحباط محاولة تهريب (943) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة مع أحد القادمين حيث تم إخفاؤها في “الجاكيت” الذي يرتديه المهرب، مشيراً إلى أنه جرى بعد ضبط تلك المحاولات اتخاذ الإجراءات اللازمة، منوهاً بالجهود المبذولة للجمارك في سبيل مكافحة تهريب المخدرات بجميع أنواعها.