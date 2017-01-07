غداً..تأخير بداية الدوام في مدارس منطقة الجوف للبنين والبنات

واس-فجر:

وجه مدير عام التعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم بتأخير بداية الدوام في مدارس منطقة الجوف للبنين والبنات ، بحيث يبدأ الاصطفاف عند الساعة 8.15 صباحاً على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8.30 صباحاً، بدءاً من الغد حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة عبدالعزيز النبط أن تأخير الدراسة جاء نتيجة الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة وحرص من الإدارة على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس .

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