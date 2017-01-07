زيدان يقرر عودة رونالدو لقائمة الفريق أمام غرناطة

متابعات-فجر:

قرر زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد عودة كريستيانو رونالدو، لقائمة الفريق، لمواجهة غرناطة اليوم السبت بالجولة الـ17 من الليجا ليخوض أول مباراة له بالعام الجديد في غياب سيرجيو راموس، وبيبي، وجاريث بايل، ولوكاس فاسكيز، وماتيو كوفاسيتش للإصابة.

ويعود كريستيانو للقائمة، بعدما تم إراحته الأربعاء، في مباراة الفريق، أمام إشبيلية، في ذهاب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، التي انتهت بفوز الميرينجي بثلاثية بيضاء.

ويتصدر الريال الليجا بـ37 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، فيما يحتل غرناطة المرتبة قبل الأخيرة بـ9 نقاط.