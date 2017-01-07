بعد 6 أشهر من زواجهما …طلاق عروسين بسبب “آي كلاود”

متابعات -فجر

تسببت رسائل محفوظة على خدمة التخزين السحابية لأجهزة الآيفون “آي كلاود”، في طلاق عروسين لم يمض على زواجهما 6 أشهر.

وتفصيلا، قامت الزوجه بإعطاء جوالها لزوجها بعد أن تعطل هاتفه، وما إن وضع شريحته بالهاتف حتى ظهرت الرسائل المخزنة عن طريق خاصية “الآي كلاود”، التي كانت تتضمن إساءات بالغة وسباباً للزوج وأهله لقيامه بمنعها من زيارة صديقاتها.

واوضحت مصادر، إن الزوج بعد رؤيته للرسائل، طلب منها جمع مقتنياتها لظروف طارئة، وأوصلها لبيت أهلها، وعند وصولهما ألقى عليها يمين الطلاق.

وأضافت مصادر قانونية أن عقوبة الإساءة أو القذف في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة المالية التي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال توفر القصد الجنائي.