أمير مكة يأمربتشكيل فريق عمل لبدء تنفيذ البنية التحتية لمشروع “الطائف الجديد”

متابعات -فجر

شدد أمير مكة المكرّمة خالد الفيصل؛ بضرورة تشكيل فريق عمل للبدء بتنفيذ البنية التحتية لمشروع الطائف الجديد، ويتولى الإشراف مركز التكامل التنموي، وفق ما أعلنته الإمارة اليوم.

قد بدأ تنفيذ أجزاء من المشروع يضم الجامعة، وسوق عكاظ، ومشاريع حالية أو مخطّطة، مثل: واحة التقنية، والمطار الجديد، وأرض سُلمت لوزارة الإسكان تقدّر مساحتها بنحو 12 كيلو متراً.

ويراعي تصميم الطائف الجديد ألا يكون حديقة بداخل مدينة؛ بل مدينة في داخل حديقة، وعلى هذا الأساس أعدّت الأمانة وجهّزت هذا المخطط.

من المقرر أن يجذب مشروع تطوير مدينة عكاظ أكثر من 260 ألف سائح سنوياً، مع أثر على الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 294 مليون ريال، وتوفير أكثر من 4400 وظيفة إضافية مستحدثة، وبناء نحو 1250 غرفة فندقية و130 وحدة سكنية.