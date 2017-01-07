بالفيديو ..سيدة تطلب من المفتي العفو لإغتيابها له ..وهذا رده!!

متابعات -فجر

قام مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بالعفو عن متصلة صارحته على الهواء باغتيابه والإساءة إليه في أحد المجالس، مطالباً كل المسلمين بالتحرز في أقوالهم وعدم التسرع في نقد الآخرين.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لسيدة تدعى “أم محمد”، مع برنامج “سماحة المفتي” على قناة “المجد” الفضائية، حيث طالبت المفتي بالعفو والسماح لشعورها بالذنب لقيامها باغتيابه وأنها أخطأت في حقه حينما جاءت سيرته في مجلس.

ورد المفتي على المتصلة بالعفو عنها، قائلاً: “أولاً أسأل الله لنا ولها العافية، وأنا مسامح كل مَن قال وأعفو عنه وليس في نفسي على أحد مأخذ”، مضيفاً: “لكن أوصي إخواني المسلمين بالتثبت في أقوالهم وعدم التسرع في نقد الآخرين إلا ببرهان صادق؛ لأن كل إنسان يتكلم في إنسان بغير حق يتحمل مسؤوليته”.

وأوضح أن الحكم الشرعي شدد على عدم جواز اغتياب المسلم ولا السخرية منه ولا استنقاصه، مختتماً: “أما شخصياً فأقول عفا الله عنا وعنهم وهي زيادة حسنات، وأوصيهم بتقوى الله والتحرز فيما يقولون”.