إحباط محاولات تسلل للحوثيين وقتل 23 منهم في مواجهات مباشرة قبالة نجران وجازان

متابعات -فجر

تمكنت القوات السعودية المشتركة بالحد الجنوبي أمس الجمعة من احباط محاولات تسلل لمليشيا الحوثيين وأفراد الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي صالح، وذلك على عدة محاور قبالة نجران، تم خلالها قتل 6 من عناصر المليشيات خلال مواجهات مباشرة.

واستهدفت المدفعية السعودية مسنودة بطائرات التحالف العربي منصة لإطلاق الصواريخ، وضرب عدد من الأهداف المتحركة والعناصر القادمة باتجاه الحدود، والقضاء على 10 من العناصر الانقلابية، غالبيتهم من الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح، والذين حاولوا التقدم على شكل جماعات متباعدة، حيث تم رصد جميع الأهداف والقضاء عليهم.

وتمكنت المدفعية السعودية مدعومة بطائرات الأباتشي من استهداف كهوفاً ومخابئ تستخدمها الميليشيات للتخفي وتخزين الأسلحة قبالة محافظتي الطوال والحرث، حيث تم العثور على كميات من الأسلحة بعضها حديثة الصنع بجانب عدد من الصواريخ المتنوعة.

وعلى جبهة جازان، شنت وحدة المظليين والقوات الخاصة السعودية المرابطة على أطراف محافظة الحرث، هجوماً ليلة الجمعة على مجاميع حوثية تتخذ من بعض المواقع القريبة من الحدود متارس ومخابئ لهم ومواقع للقنص، حيث تم تطهير تلك المواقع ودحر عناصر الانقلابيين بعد أن فرّوا هاربين مخلفين أسلحتهم وعتادهم، حيث تم جمع غنائم منهم وقتل 7 عناصر وهروب آخرين.