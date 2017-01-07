شرطة ينبع تباشر التحقيقات في حريق جنائي بعمارة سكنية

متابعات -فجر

تباشر شرطة محافظة ينبع التحقيقات في حريق جنائي استعر بعمارة سكنية في حي القحطاني وتسبب في إخلائها بعد أن أجهز على شقة سكنية بالطابق الثاني مكونة من 5 غرف، وذلك بعد تسلمها ملف القضية من قبل الدفاع المدني.

ومن جانبه ، اوضح المتحدث الرسمي للمديرية بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني أن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغاً بالحريق هرعت إثره الفرق للموقع وعند الوصول اتضح أن النيران مستعرة في عمارة مكونة من طابقين وقد أجهزت على شقة في الدور الثاني تتكون من خمس غرف وتم إخلاء المبنى والسيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى المواقع المجاورة وإخمادها، وبعد عملية الإطفاء تم تسليم الموقع لمركز شرطة رضوى لوجود شبهة جنائية وراء الحادث.