بالفيديو ..لحظة سرقة 4 أشخاص مواطن في سوبر ماركت بطريقة جديدة

https://www.youtube.com/watch?v=Bm1O42KyNI4متابعات -فجر

اظهرت كاميرا مراقبة في سوبر ماركت بمحافظة جدة تعرض مواطن لعملية سرقة، نفذها 4 أشخاص بطريقة منظمة، تشير إلى كونهم عبارة عن تشكيل عصابي، اعتاد على ممارسة هذا النوع من السرقات.

وابان المقطع وقوف المواطن أمام كاونتر المحاسبة لدفع قيمة مشترياته، وبينما كان يخرج محفظته لدفع الحساب، تربص به 4 أشخاص، كانوا قد دخلوا المحل فرادى، لإيهام الموجودين فيه أنهم مجرد زبائن، وحينما وقف المواطن على باب المحل للخروج، أحدثوا زحمة وربكة أمامه، فأدخل أحدهم يده إلى جيبه بسرعة، وسرق المحفظة، ليعود المواطن بعد قليل ويتفقد محفظته في الكاونتر على أمل أن يجدها.

واضاف المواطن الذي تعرض للسرقة، انه تعرض لحادث السرقة في حي الصفا بمحافظة جدة، لافتاً إلى أنه حينما شعر بفقدان محفظته، اضطر إلى مراجعة تسجيل فيديو كاميرا المراقبة، الذي كشف له عن الكيفية التي تمت بها السرقة.

وأوضح أنه حمّل الفيديو على فلاش، وتوجه به إلى مركز الشرطة، لفتح بلاغ عن حادثة السرقة، وزودهم بالمقطع كإثبات، ومازالت التحريات جارية للبحث عنهم.