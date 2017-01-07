مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني ومليشيات الحوثي في “تعز”

واس-فجر :

حقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم في محافظة تعز انتصارات نوعية، وحرر العديد من المواقع في الجبهة الغربية للمحافظة، كما كبّد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية 16 قتيلاً وخسائر كبيرة في العتاد، فيما قتل جنديان من الجيش وأصيب 11 آخرون.

وقال المتحدث باسم الجيش في تعز العقيد منصور الحساني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” إن الجيش شنّ هجمات على مواقع الانقلابيين في جبل المنعم والتبة السوداء وشرف العنين، واستطاع تحرير مواقع الجبيرية والصفراء بالعنين، وموقع وهر والقحفة والسَّد, إضافة إلى تحرير قريتي البَركِنة ودار قاسم”.

وأضاف الحساني، أن مقاتلات التحالف العربي شاركت في المعارك ودمرت بغارة جوية دبابة للمليشيا الانقلابية في مفرق الأحيوق بمديرية الوازعية، كما تم تدمير رشاش 14.5 في موقع تبة عسيلة بمقبنة.

إلى ذلك تعرضت الأحياء السكنية بمدينة تعز لقصف مدفعي من قبل المليشيا الانقلابية، مما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين.