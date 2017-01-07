50 رياضياً يرفعون علم المملكة في قمة جبل ” ثور ” بمناسبة ذكرى البيعة

مكة المكرمة – فجر:

عبّر نحو 50 رياضياً من فريق مشاة مكة وهايكنج السعودية ، عن ذكرى البيعة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برفع العلم السعودي على قمة جبل ثور بمكة المكرمة .

وقد نفذ فريق مشاة مكة بمشاركة هايكنج السعودية مساء الجمعة الموافق 8 / 4 / 1438هـ، عملية الصعود المميز لأعلى قمة جبل ثور بمكة المكرمة ، تعبيراً منهم واحتفالاً بهذه الذكرى الغالية لكل مواطن سعودي .

ودعى الفريق أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأن يطيل في عمره ويحفظ هذا الوطن الغالي من كل سوء وأن يديم الأمن والأمان في البلاد .

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