المالكي يتأهل للمشاركة في دورة الألعاب العالمية ٢٠١٧

فجر – الرياض:

تأهل لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه ونادي الهلال عماد المالكي للمشاركة في دورة الألعاب العالمية ٢٠١٧ والتى ستعقد في مدينة روكلو ببولندا خلال الفترة من ٢٠ الى ٣٠ من شهر يوليو المقبل .

وتلقى الاتحاد السعودي للكاراتيه خطاب رسمي من الاتحاد الدولى للكاراتيه يطلب مشاركة المالكي في منافسات القتال تحت وزن ٦٠ كجم حيث يتم اختيار أفضل ٨ لاعبين في كل وزن على مستوى العالم .

ويعتبر هذا إنجاز جديد للاتحاد السعودي للكاراتيه واللاعب عماد المالكي الذي يعتبر اول لاعب سعودي يشارك في مثل هذه البطولة العالمية