الكاراتيه السعودي يقفز للمرتبة “٣١” عالمياً والقناص يعد بالمزيد

فجر – الرياض:

قفز تصنيف الاتحاد السعودي للكاراتيه “١٥” مرتبة ليحل بالمرتبة “٣١” في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي للكاراتية لعام ٢٠١٦ م بعد أن حل بالمرتبة “٤٦” في العام ٢٠١٥ .

وتصدرت اليابان قمة التصنيف فيما حلت فرنسا ثانياً وتركيا ثالثاً .

ويعتبر التصنيف هو الأعلى بين الاتحادات الرياضية السعودية على الصعيد العالمي لعام ٢٠١٦ .

وعبر الدكتور ابراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتية عن اعتزازه وفخره بهذا الانجاز الذي يترجم تطلعات القيادة الرشيدة ودعم اللجنة الاولمبية السعودية وهيئة الرياضة بقيادة الامير عبدالله بن مساعد، مضيفا” طموحاتنا عالية جدا وسط الأجواء المثالية التي تعيشها الاتحادات الرياضية وبوجود كفاءات إدارية وفنية مخلصة وعناصر ممتازة من اللاعبين واهتمام وتناغم مع الاندية التي دائما شريكتنا بكل النجاحات كنا هو الاعلام الرياضي الذي طوقنا باهتمامه وتشجيعه المستمر”

وأشار القناص الى ان العمل الجماعي والرؤية المشتركة بالاتحاد اسهمت في دقة تحديد الأهداف وهو ما افرز انجازات عالمية واسيوية وعربية وخليجية لكل الدرجات .

وأكد قائلاً ” سنواصل العمل المشرق بكل عزيمة من أجل مواصلة الانجازات