ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار بمطار ولاية “فلوريدا” الأمريكية

متابعات-فجر :

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في مطار فورت لودرديل جنوبي فلوريدا إلى 5 قتلى و8 جرحى، بحسب تقرير رسمي.

وكانت إحصائية سابقة أشارت إلى 3 قتلى و9 جرحى.

وقالت الشرطة الأمريكية المحلية، إن خمسة اشخاص لقوا حتفهم واصيب عدد آخر بجروح إضافة إلى احتجاز مشتبه به، بعد حادث لإطلاق النار وقع اليوم الجمعة في جنوبى فلوريدا بمطار فورت لودرديل، هوليوود الدولي.

وقالت الإدارة المحلية في مقاطعة برووارد بولاية فلوريدا، إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الحادث وتم نقلهم الى مستشفى قريب.

وقالت السلطات، إنها تلقت أول بلاغ، وأن سلطات المطار أكدت في أول الأمر، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ” استمرار وقوع حادث في مبنى الركاب رقم 2″ بالقرب من منطقة استلام الأمتعة.

وقال آري فلايشر، المعلق السياسي والسكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، في تغريدة له على ” تويتر” قبل الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي ، إنه كان في المطار: ” لقد أطلقت أعيرة نارية والجميع يجرون”.

وقالت سلطات المطار، الذي يقع بجوار ميناء ايفرجليدز على ساحل المحيط الأطلسي في ولاية فلوريدا، إن جميع الرحلات الجوية تم تعليقها.

وقال حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت، إنه في طريقه الى فورت لودرديل للاطلاع على آخر المستجدات عن الحادث من مسؤولي إنفاذ القانون .