الشباب قادر على تسجيل اللاعبين بالفترة الشتوية

مازن الشهري – الرياض – فجر :

كشفت مصادر خاصة لـ “صحفية فجر” أن نادي الشباب سيكون قادر على تأجيل العقوبة الصادرة عليه من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم والقاضي بمنع نادي الشباب من التسجيل خلال الفترة الشتوية الحالية، وتعمل الإدارة الشبابية في الوقت الحالي على إنهاء هذا الموضوع الذي يشكل عائق أمامهم .

من جهة أخرى أكد محمد السيلاوي وكيل أعمال اللاعب الأردني طارق خطاب محترف نادي الشباب السابق بأن إدارة الشباب أبلغتهم سابقًا بأن شيك اللاعب جاهز للإستلام وهو لدى لجنة الإحتراف بعد حكم غرفة فض المنازعات لصالح اللاعب الأردني و تم إرسال صورة من الشيك لهم من قبل الإدارة الشبابية ، إلا لجنة الإحتراف طلبت منه أن يحضر لمقر اللجنة ويستلم الشيك الخاص بهم دون مراعاة عدم وجودنا داخل السعودية و أيضًا عدم إمتلاكنا لأي تأشيرة للدخول إليها .