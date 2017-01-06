العمراني يفاجئ النصراويين بالاستقالة

الرياض – فجر :

أعلن المركز الإعلامي في نادي النصر عن استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله العمراني من منصبه بسبب الظروف الخاصة.

هذا وقد وافق الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على رغبة العمراني بالاستقالة والتي تقدّم بها للأمير فيصل بن تركي رئيس النادي.

بدوره وثمّن الأمير فيصل بن تركي والأمير مشعل بن سعود جهود العمراني مع الكيان النصراوي خلال فترة عمله كنائبًا للرئيس، مُؤكدين أنه سيبقى أحد أهم الداعمين للنصر

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