“أهالي رنية” يشكون انقطاع مياه التحلية، و”مياه مكة” ترد

متابعات – فجر

مع استبشار الأهالي بوصول مياه التحلية إلى رنية، إلى أن ذلك المشروع لم يستمر، حيث توقف فجأة دون وصول المياه إلى المحافظة، إضافة إلى أن فترة ضخ المياه قبل الانقطاع وتوفر المياه صاحبها العديد من الأمور التي تسببت في طرح الكثير من التساؤلات من قبل أهالي المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للمياه بالمنطقة عمر المعبدي: إن سبب انقطاع المياه المحلاة عن محافظة رنية يوم الأحد الموافق 26/3/1438هـ، كان بسبب عطل طارئ في الخط الناقل لمياه التحلية من محافظة الطائف إلى محافظة تربة، وتم إصلاحه وإعادة الضخ لمحافظة رنية، نافياً تلقي أي بلاغ يفيد بعدم صلاحية مياه الشرب المحلاة برنية.

وحول وجود مقاول رسمي يتولى عمليتي التشغيل والصيانة للخط الناقل، أفاد بأنه يوجد مقاول ولكنه متعثر، وجاري إجراء العمل النظامي بحقه.

وعن مدى تشغيل الاشياب التابعة للتحلية ما بين رنية والخرمة، أشار المعبدي إلى أن تشغيلها يتوقف على مدى توفر المياه من المصدر.

وعن مشروع خزان رنية الاستراتيجي للمياه المحلاة، أوضح بأنه تم الرفع به لمقام الوزارة بطلب اعتماد المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، وسوف يتم البدء به حال وصول الموافقة.