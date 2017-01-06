شرطة الشرقية تقبض على “ناحر” زميله، رجل الحراسات الأمنية بالخبر

متابعات – فجر

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية اليوم الجمعة من القبض على قاتل المواطن الثلاثيني الذي يعمل في الحراسات الأمنية بإحدى المراكز التجارية بالخبر بعد ساعات من تلقي البلاغ، حيث قٌتل المواطن الثلاثيني بطريقة بشعة بعد نحره وجز جزء كبير من رقبته بآلة حادة وألقي به خارج السكن بالقرب من إحدى الفنادق بالخبر، من قبل مواطن عشريني يعمل معه في الحراسات الأمنية.

وقال العقيد زياد الرقيطي المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية لــ “الرياض”، انه وعند السادسة صباح اليوم الجمعة تلقت شرطة محافظة الخبر بلاغ من مواطن خمسيني يعمل مشرف مناوب لشركة حراسات أمنية مخبرا عن عثوره على زميله مواطن ثلاثيني المكلف بحراسة إحدى المراكز التجارية بمحافظة الخبر متوفى وملقى على الأرض وعليه آثار دماء، وعلى الفور من تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة وقد توصلت الإجراءات والتحريات الأولية عن تورط زميل المجني عليه مواطن عشريني بمقتله بواسطة سكين كانت بحوزته وذلك أثر خلاف نشب بينهما، مؤكداً أنه تم القبض على المجني وإيقافه تمهيداً لإحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والادعاء العام.