تشغيل المواقف مدفوعة الأجر حول المسجد النبوي

متابعات – فجر

انطلقت أعمال التخطيط للشوارع المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وتركيب الأجهزة الخاصة برسوم المواقف الآلية لتوفير مواقف مدفوعة الأجر بإشراف من هيئة تطوير المدينة المنورة.

ويشمل المشروع في مرحلته الأولى جنوبي الحرم الشريف “طريق الشيخ عبدالعزيز ابن صالح” تأهيلا للأرصفة وترسيماً للمواقف ومسارات المشاة بشكل دقيق ومنظم، يساهم في انسيابية حركة المرور ويلبي احتياجات المنطقة المركزية المكتظة بالفنادق والأسواق.

ويقوم قائد المركبة فور توقفه بطباعة تذكرة الوقوف، والدفع عند عزمه المغادرة باستخدام العملة المعدنية أو الورقية أو من خلال تطبيق الموقف على الأجهزة الهاتفية أو الموقع.